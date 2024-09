Saulo Mineiro reconhece problemas defensivos do Ceará, mas ressalta que falha é do "conjunto todo"

Atacante Saulo Mineiro em aquecimento antes do jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

Fora de casa, o Ceará fez 13 jogos e, em sete deles, a equipe tomou dois gols ou mais. Fora isso, o ataque está com “dívidas” quando se fala em jogos fora do Estado. Fora de seus domínios, o Alvinegro de Porangabuçu marcou 17 gols e sofreu 19. Em números gerais, o clube cearense tem o melhor ataque com 40 gols marcados e a quinta pior defesa, com 32 gols sofridos. Além disso, a equipe tem uma média de 1,5 gols feitos por jogo e 1,2 gols tomados por partida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Indagado sobre a disparidade entre ataque e defesa, Saulo Mineiro admitiu uma fragilidade do clube.