Torcida do Ceará: saiba como comprar ingresso para jogo contra o Coritiba no Couto Pereira

Através do site futebolcard.com , os bilhetes são comercializados nos valores de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia entrada). Possuem direito à meia entrada estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, pessoas com deficiência, portadores de câncer, adultos com idade igual ou superior a 60 anos, doadores de sangue e profissionais da rede de ensino público e privada.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 18, às 21h30min, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR, e o torcedor alvinegro que desejar assistir à partida presencialmente pode comprar seu ingresso de maneira online.

Para aqueles que desejarem comprar o ingresso pessoalmente, a bilheteria será aberta às 17h30min no dia da partida, enquanto os portões de acesso serão abertos às 19h30min.

Retrospecto negativo

Em dez confrontos realizados no estádio do Couto Pereira, o Alvinegro de Porangabuçu venceu apenas um deles. Em confronto válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileiro de 2020, o Ceará venceu o Coritiba pelo placar de 2 a 0, com gols de Felipe Vizeu e Saulo Mineiro.

O último confronto entre as equipes foi disputado no Castelão e teve vitória do Vovô. Na oitava rodada do Brasileirão Série B deste ano, Facundo Barceló fez o único gol do jogo e garantiu três pontos para os donos da casa.