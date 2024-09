Saulo Mineiro diz que Ceará precisa "arrancar pontos" dos adversários na reta final da Série B

A expectativa do centroavante é de uma partida equilibra em solo paranaense. A ideia do Ceará está em "sentir o jogo" para conseguir construir um resultado importante

O Ceará visita o Coritiba nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba–PR, visando a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. O foco do elenco está na recuperação dos pontos perdidos na derrota para a Chapecoense. Em entrevista coletiva, Saulo Mineiro destacou a necessidade de buscar pontuar em todas as partidas até o final do certame nacional.

“Estamos trabalhando para sair pontuando. É importante pontuar mesmo empatando. Precisamos arrancar pontos dos adversários, porque estamos na parte final do campeonato. Temos que pegar o que fizemos de errado no último jogo, para não repetir os nossos defeitos. Perder de virada é péssimo. Precisamos estar ligados, focados, para fazermos diferente e sairmos com os três pontos”, disse o camisa 73.

O objetivo do elenco é claro: recolocar o Ceará na elite do Brasileirão. Para alcançar a meta, será necessária uma mudança de postura, sobretudo defensiva. Com os dois gols sofridos contra a Chapecoense, o Vovô retornou ao TOP-5 de piores defesas da Série B. Questionado sobre a falta de equilibro entre os setores ofensivos e defensivos, Saulo Mineiro destacou que os erros são coletivos.