Ceará conquistou apenas uma vitória como visitante na história contra o Coritiba

O Ceará visita o Coritiba nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira-PR, visando melhorar o desempenho como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de elevar o aproveitamento em solo paranaense contra o Coxa Branca: na história do confronto, o Vovô venceu apenas uma vez o Coritiba no Paraná.

Ao todo, Coritiba e Ceará duelaram em 10 oportunidades no Sul. Foram sete vitórias do Coxa Branca, dois empates e apenas um triunfo do time cearense, registrado em 2020, pela Série A do Campeonato Brasileiro. À época, treinado por Guto Ferreira, venceu por 2 a 0, com gols de Felipe Vizeu e Saulo Mineiro.

No último encontro entre as equipes, em 2022, pela Série A, o Verdão venceu por 1 a 0. Naquele ano, o Ceará acabou rebaixado para à Série B do Brasileirão.