Ceará na Série B: derrotas em sequência fora de casa afastam Vovô do G-4

A rodada dupla no Sul do País foi cruel para os planos do Ceará de perseguir ou chegar ao G-4 da Série B. O Alvinegro amargou derrotas para Chapecoense e Coritiba na sequência como visitante, caiu para a oitava posição e agora está a quatro pontos da zona de acesso à elite nacional.

Nesta quarta-feira, 18, o Vovô não conseguiu se reabilitar do revés por 2 a 1 em Chapecó e acabou derrotado por 3 a 1 pelo Coxa, no Couto Pereira, pela 27ª rodada da Segundona. O time de Porangabuçu ainda perdeu o goleiro Richard, que pode ficar fora do restante da temporada por lesão.

Ao contrário da rodada passada, em que quase todos os concorrentes diretos tropeçaram, desta vez a maioria venceu, à exceção de Sport e Mirassol. Os triunfos de Avaí e América-MG permitiram a ultrapassagem pelo Ceará na tabela de classificação.

Coritiba x Ceará na Série B: números do jogo

Posse de bola: Coritiba 54% x 46% Ceará



x 46% Ceará Finalizações: Coritiba 13 x 8 Ceará



x 8 Ceará Passes: Coritiba 417 x 351 Ceará



x 351 Ceará Desarmes: Coritiba 24 x 19 Ceará

Coritiba x Ceará na Série B: começo intenso

As duas equipes foram a campo no Couto Pereira em busca da vitória para se manterem vivas na briga pelo acesso: o Ceará queria encostar no G-4, enquanto o Coritiba almejava voltar à primeira página da tabela de classificação.

A necessidade do triunfo fez o duelo começar movimentado. O Alviverde foi o primeiro a assustar, em chute fraco de Lucas Mugni, defendido pelo goleiro Pedro Morisco. O Coxa respondeu com finalização de Lucas Ronier, que obrigou Richard a trabalhar.

