Ceará lança camisa Nação Alvinegra 2024; veja valores

O Ceará lançou oficialmente nesta terça-feira, 17, o novo modelo da camisa “Nação Alvinegra”. A edição 2024 do uniforme homenageia o Rio Branco Football Club, clube que deu origem ao Alvinegro de Porangabuçu.

A camisa é predominantemente roxa, conforme o uniforme utilizado pelo Rio Branco no ano da fundação, em 1914. O manto foi desenvolvido pelo torcedor Samuel Victor Xavier de Brito, de 26 anos.

A blusa é produzida em tecido Dry Jacquard. Na parte frontal, houve aplicação estilizada do slogan “Time do Povo”. O escudo do clube foi aplicado com termocolante em TPU. Na parte traseira, a numeração é em flat design e conta, ainda, com a frase “Tua glória é lutar” na gola.