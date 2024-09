Ceará só perdeu um jogo no histórico de duelos contra Jorginho, técnico do Coritiba

O duelo diante do Coritiba nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba–PR, marca o reencontro do Ceará com o técnico Jorginho. O profissional de 60 anos comandou o Alvinegro de Porangabuçu em três partidas em 2018, pela Série A.

Logo após solicitar o desligamento, alegando problemas pessoais, Jorginho acertou com o Vasco. O movimento resultou em uma revolta no torcedor, atrelando a “falta de palavra” com o de resultados no tempo que esteve à frente do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde então, Ceará e Jorginho duelaram em quatro oportunidades. No período, à frente de Coritiba, Cuiabá e Atlético-GO, foram registrados duas vitórias do Alvinegro de Porangabuçu e dois empates.