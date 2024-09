Ceará visita o Coritiba no Couto Pereira para voltar a vencer na Série B

Atacante Erick Pulga no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Precisando reagir na Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota para a Chapecoense, o Ceará visita o Coritiba-PR nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada da Segundona. O duelo é encarado como decisivo para as pretensões do Alvinegro de Porangabuçu na competição, pois a equipe viu a possibilidade de acesso cair para 23,2%, de acordo com o dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) — referência neste tipo de cálculo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ocupando a 6ª colocação da Série B, com 39 pontos, o Vovô está a três pontos da zona de acesso. Para entrar no G-4 nesta rodada, precisa vencer o Coxa Branca e torcer pelas derrotas de Sport-PE e Vila Nova-GO contra Goiás e Chapecoense-SC, respectivamente.

Para enfrentar o Coritiba, o técnico Léo Condé contará com os retornos do lateral-esquerdo Matheus Bahia, do volante Richardson e do centroavante Saulo Mineiro. Os atletas se apresentaram à comissão em Chapecó (SC) e devem figurar entre os titulares do Ceará para a partida. Lourenço, por sua vez, cumpre suspensão automática após o recebimento do terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense.

Quem também não estará disponível para a partida é o volante Andrey. Emprestado pelo Coritiba, o meio-campista só pode atuar contra o ex-clube mediante pagamento de multa. Diante da equipe paranaense, o Alvinegro de Porangabuçu tentará melhorar o desempenho como visitante na Série B. Dos 39 pontos, apenas 30,7% (12) foram conquistados atuando fora de casa. Para conseguir o acesso à elite do Brasileirão, o Ceará precisará evoluir o rendimento longe dos próprios domínios.

“Todos os jogos da Série B são finais para nós. O Coritiba é uma forte equipe. (…) Primeiramente, temos que sentir o jogo, como vai ser, eles vêm de uma derrota no último jogo. Não temos muito tempo para treinar, para estudar sobre a equipe deles. (…) Sabemos a importância desse jogo. Está na Série B para brigar para subir, é um confronto direto”, comentou Saulo Mineiro sobre a partida. O Coritiba, postulante ao acesso no início da competição, vive situação incômoda na Série B. Sem vencer há três partidas, está a oito pontos do G-4. Para reagir no certame nacional, o Verdão conta com o desempenho como mandante: sofreu apenas duas derrotas no Couto Pereira neste ano. De quebra, o Coxa Branca ainda tem ampla vantagem nos duelos como mandante contra o Ceará: a equipe alvinegra conquistou apenas uma vitória na história em solo paranaense, registrada em 2020, pela Série A do Brasileirão.

O embate diante do time paranaense marca, também, o reencontro do Ceará com o técnico Jorginho. O treinador teve rápida passagem pelo clube cearense em 2018, deixando o comando ao alegar problemas pessoais. No histórico de embates, o comandante registrou apenas uma vitória contra o Vovô. Diante do Ceará, a equipe de Jorginho não terá o lateral-esquerdo Bruno Melo, ex-Fortaleza, à disposição. O volante Zé Gabriel, com suspeita de luxação no ombro direito, é dúvida. Outro ex-Tricolor, Robson, retorna à equipe após cumprir suspensão automática. Coritiba x Ceará | Ficha Técnica Coritiba

4-4-2: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Rodrigo Gelado; Zé Gabriel, Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho.