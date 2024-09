A uma vitória do G-4, Ceará enfrenta a Chapeconse pela Série B fora de casa

Paulo Victor e Thomás disputam lance no jogo Ceará x Chapecoense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

A busca pelo acesso segue de forma incessante no Ceará. A exatos três pontos de entrar no G-4 da competição, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo neste domingo, 15, às 18h30min, contra a Chapecoense-SC, fora de casa, em Chapecó (SC), na Arena Condá. Com a derrota do Vila Nova-GO para o Brusque-SC, por 3 a 1, basta que o Vovô saia vitorioso de Santa Catarina para alcançar o objetivo. Atualmente, o clube é o 5º colocado com 39 pontos na tabela de classificação, estando a três do grupo dos quatro primeiro. Abaixo, o Sport-PE, com um jogo a menos e mesma pontuação, tão ameaça. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sair com triunfo da casa do Chape, porém, não costuma ser tarefa fácil. A última vez que o clube cearense venceu o rival na Arena Condá foi em 2014, quando ainda era comandado por Sérgio Soares. O Vovô venceu por 2 a 1, em partida válida pela Copa do Brasil.

Quem é praticamente certeza em campo como titular é o goleiro Richard. Figura carimbada no 11 inicial de Condé, o camisa 1, em entrevista coletiva durante a semana, falou sobre o sonho dele e de todos jogadores: recolocar o Ceará na elite do futebol brasileiro. "Penso nisso todos os dias (no acesso). Já vivi algumas coisas importantes aqui. Tenho um carinho grande pelo clube, respeito pelo torcedor. Sei o quanto o torcedor gosta, é apaixonado, temos provas disso, não são só nas palavras. No último jogo, mais de 47 mil pessoas, num domingo, onde eles poderiam estar com a família, fazendo outras coisas", dimensiona, sobre a paixão da torcida.

Além de projetar um possível futuro da agremiação, o atleta falou do presente e comentou sobre o duelo frente o Furacão do Oeste. "Temos que fazer o nosso jogo. Enfrentaremos uma equipe dura, forte fisicamente, nos seus domínios. Mas também temos bons jogadores, grandes valores.

"Espero que possamos fazer um jogo seguro, organizado, equilibrado como estamos fazendo e voltar de lá, se Deus quiser, com a vitória”, ressaltou.

Rival do Alvinegro, a Chape vive fase adversa no certame nacional. Na 18ª colocação, o clube luta para não cair à Série C do Campeonato Brasileiro. Este embate diante do Ceará é extremamente decisivo para as pretensões da equipe, uma vez que uma vitória pode tirar o Verdão da zona de rebaixamento. Chapecoense x Ceará Chapecoense

4-3-3: Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan e Mancha; Auremir, Tárik e Thomás Bedinelli (Foguinho); Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Tcheco Ceará 4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Éric; Andrey (Irmer), De Lucca e Lucas Mugni; Erick Pulga, Aylon e Barceló (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé