Por suspensão, Amazonas terá desfalque do volante Barros contra Ceará

O Amazonas terá o desfalque do volante Barros para enfrentar o Ceará no domingo, 1°, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No empate por 1 a 1 contra o Santos, o meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática diante do Alvinegro de Porangabuçu.

Para substituir Barros, o técnico Rafael Lacerda tem duas opções, a depender do esquema tático que será utilizado para a partida. Se quiser um time mais ofensivo, pode escalar Diego Torres. Porém, caso mantenha o estilo das últimas partidas, Erick Varão será o substituto.

Além da suspensão de Barros, Rafael Lacerda também não tem à disposição o volante PH. Em fevereiro, o meio-campista sofreu uma grave lesão no joelho, sendo necessária intervenção cirúrgica, realizada em abril.