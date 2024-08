Amazonas está invicto em casa há quatro jogos e tem 60% de aproveitamento como mandante

A Arena da Amazônia, em Manaus–AM, tem sido fundamental para a campanha de recuperação do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, adversário do Ceará no domingo, 1°, pela 24ª rodada

A Arena da Amazônia, em Manaus–AM, tem sido fundamental para a campanha de recuperação do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, adversário do Ceará no domingo, 1°, pela 24ª rodada. A equipe de Rafael Lacerda não perde há quatro partidas atuando em solo amazonense e, em 2024, registra 60% de aproveitamento atuando em casa.

Ocupando a 12ª colocação, com 31 pontos, o Amazonas só perdeu um dos últimos oito jogos disputados na Série B. Do total, quatro foram em casa, com o Aurinegro registrando três vitórias e um empate. A última derrota como mandante aconteceu no dia 8 de julho, contra o Vila Nova, pela 14ª rodada.

Desde então, empatou com Guarani e venceu Ituano, CRB-AL e Ponte Preta, respectivamente. Na temporada, são 25 partidas disputadas no Amazonas, com 13 vitórias, seis empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 60%. No período, marcou 38 gols e sofreu 23.