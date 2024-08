Condé quer Ceará com "cabeça de vencedor" e pede "pensamento positivo" para elenco

Léo Condé à beira do campo pelo Ceará contra o CRB-AL pela Série B 2024 Crédito: Israel Simonton / Ceará SC

O Ceará está passando por um momento de confirmação com a campanha de recuperação iniciada sob o comando de Léo Condé. Na vitória contra o Novorizontino, na última segunda-feira, 26, o elenco alvinegro atingiu a marca de 10 partidas com treinador mineiro. No período, registrou cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, obtendo um aproveitamento de 53,3%. O triunfo obtido na Arena Castelão fez a equipe saltar da 9ª para a 5ª colocação. Com 35 pontos, está a quatro do Vila Nova, que abre a zona de acesso. Além disso, contra o Novorizontino, o Ceará deixou o campo sem sofrer gols pela segunda partida consecutivo. O equilíbrio falado por Léo Condé na chegada ao clube está próximo de ser atingido. Restando 15 rodadas para o encerramento da competição, a equipe cearense precisará de resiliência e consistência. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A atual fase do Ceará na divisão de acesso não é à toa. Léo Condé deu ânimo, ajustou detalhes que vinham sendo prejudiciais e, principalmente, resgatou a confiança dos atletas. É um técnico que consegue, para além da tática, trabalhar o psicológico dos jogadores e mantê-los focados no objetivo de recolocar o Vovô na elite do Brasileirão.