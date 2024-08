Sob o comando do treinador, foram 15 tentos assinalados no período, com média de 1,6 por jogo

Dono do melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 35 gols marcados em 22 partidas, o Ceará marcou em oito dos nove jogos disputados na “era Condé” — a exceção aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Santos, na estreia do técnico pelo Vovô. Sob o comando do treinador, foram 15 tentos assinalados no período, com média de 1,6 por jogo.

O ponta-esquerda Erick Pulga e o centroavante Aylon lideram a artilharia do clube desde a chegada de Léo Condé, com cinco gols cada — a dupla, inclusive, marcou na vitória diante do CRB por 2 a 0. Além deles, marcaram: Lourenço (2x), Rafael Ramos, David Ricardo e Saulo Mineiro.

No returno, o Ceará, de acordo com o site de estatísticas SofaScore, finalizou 55 vezes, com média de 18,3 finalizações por jogo. Em comparação com os duelos contra Goiás e Mirassol, onde saiu derrotado, o setor ofensivo do Vovô mostrou eficiência para concluir em gols as melhores oportunidades criadas.