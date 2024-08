Com lesão no ombro, Lourenço desfalca Ceará contra Mirassol

O volante Lourenço desfalcará o Ceará neste sábado, 17, diante do Mirassol, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista trata lesão no ombro direito com a fisioterapia do Centro de Saúde e Performance (CESP).

A ausência de Lourenço fez Léo Condé promover mudanças no estilo de jogo do Ceará. Diante do Leão Mirassolense, o Alvinegro de Porangabuçu terá Patrick De Lucca e Lucas Mugni como volantes, enquanto Aylon será responsável por armar a fase ofensiva, atuando centralizado.