Ceará vende goleiro da base para o futebol português por R$ 480 mil

César chegou ao Ceará em 2023 para compor o elenco do Sub-20 Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará oficializou nesta segunda-feira, 12, a venda de 80% dos direitos econômicos — a equipe cearense manteve 20% — do goleiro César para o Nacional, de Portugal, por 80 mil euros (cerca de R$ 480,8 mil na cotação atual). O arqueiro, de 20 anos, já está em solo português realizando a pré-temporada visando as competições do calendário 2024–2025. César chegou ao Ceará por empréstimo do Flamengo-SP em 2023, após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira temporada pelo Alvinegro de Porangabuçu, atuou em duelos do Campeonato Cearense Sub-20 — tendo conquistado o título estadual — e do Brasileirão Sub-20. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Integrado ao profissional desde o final do ano passado, chegou a figurar entre os relacionados do clube para as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, contra Botafogo-SP, Vila Nova e Juventude, mas não recebeu oportunidades sob o comando de Vagner Mancini.