Ceará defende invencibilidade de cinco temporadas diante do Goiás

A última vez que o time Alvinegro perdeu para o Esmeraldino foi no ano de 2019, no dia 6 de outubro. Naquela ocasião, o clube goiano venceu por 1 a 0, em plena Arena Castelão, com gol de Michael, em confronto válido pela Série A.

Quando entrar em campo nesta segunda-feira, 12, às 21 horas, no Estádio da Serrinha, o Ceará , além de buscar a vitória para seguir na briga pelo G-4 da Série B, defenderá uma invencibilidade que já dura cinco temporadas, diante do Goiás, rival da 20ª rodada.

Desde então, foram cinco jogos entre os dois times, com quatro empates e uma vitória do Vovô, justamente no palco do embate desta segunda. Em 21 de janeiro de 2021, novamente pela primeira divisão, goleada cearense por 4 a 0, com gols de Vina, duas vezes, Lima e Fernando Sobral.

Em 2024, os escretes já estiverem frente a frente, pela partida inicial da Segunda Divisão. O placar terminou em 1 a 1, com Paulo Baya abrindo o placar para o Verdão e Lourenço, de pênalti, deixando tudo igual.

Histórico de confronto dos últimos cinco anos