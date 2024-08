Lourenço diz que Ceará precisa fazer "algo a mais" no returno para se firmar no G-4 da Série B

O meio-campista também lamentou o fato do Vovô não ter conseguido se firmar na zona de acesso à Série A no primeiro turno

Autor de um belo gol de falta na vitória do Ceará sobre o Guarani, Lourenço concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 8, e analisou a campanha da equipe no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O meio-campista lamentou o fato do Vovô não ter se firmado no G-4 e ressaltou que o elenco precisa fazer “algo a mais” no returno para alcançar o acesso.

“Acredito que fazer um algo a mais. A gente vem trabalhando bastante pra isso, mas infelizmente no primeiro turno não conseguimos atingir o G-4 e permanecer lá. Sabemos que a Série B é muito complicada. Temos que focar ainda mais nesse returno, dar o nosso 100% e também a mais do que tivermos para entrarmos no G-4 e não sairmos”, comentou.