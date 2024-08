Erick Pulga supera Saulo Mineiro na artilharia do Ceará na Série B

Erick Pulga voltou a balançar as redes no triunfo alvinegro Crédito: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

O ponta-esquerda Erick Pulga superou o atacante Saulo Mineiro na artilharia do Ceará na Série B. Com os dois gols marcados na vitória contra o Guarani, pela 19ª rodada, o camisa 16 chegou aos seis tentos na competição nacional. Em 2024, Pulga participou de 18 dos 62 gols do Alvinegro de Porangabuçu, equivalente a 29%, tendo marcado 15 vezes e concedido três assistências. O extremo de 23 anos esteve em campo em 32 oportunidades, com 2.810 minutos, de acordo com o site oGol. Nos últimos três jogos, marcou quatro vezes, sendo um contra o Botafogo-SP e o América-MG e dois contra o Guarani.