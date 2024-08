Ceará tem histórico difícil diante do Guarani e só venceu duas vezes o rival

Vale pontuar que os dois triunfos do Ceará contra o Guarani na história aconteceram em solo cearense, no Castelão e no Estádio Presidente Vargas, respectivamente

O Ceará entra em campo nesta terça-feira, 6, às 21 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, visando voltar a vencer o Guarani após quatro partidas. A última vitória aconteceu no dia 7 de setembro de 2012, pela Série B.

Desde então, as equipes duelaram em quatro oportunidades, com três empates e uma vitória do Guarani. No histórico do embate, em apenas duas ocasiões o Alvinegro de Porangabuçu conquistou resultados positivos. Além de 2012, venceu em 2010.

Vale pontuar que os dois triunfos do Ceará contra o Guarani na história aconteceram em solo cearense, no Castelão e no Estádio Presidente Vargas, respectivamente.