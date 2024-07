CEO do Ceará detalha as atribuições no clube: "Eu não sou o presidente"

O novo dirigente explicou como funcionará sua relação com João Paulo Silva, presidente do clube

Anunciado como CEO do Ceará, Danilo Bittencourt concedeu uma entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 31. Na ocasião, o novo dirigente explicou como contribuirá ao clube, especialmente nas áreas administrativas, como no financeiro, comercial e marketing.

Para isso, Bittencourt detalhou as diferenças de seu trabalho para o de João Paulo Silva, contando que exercerá a função de diretor geral, respondendo por diversas áreas, como um elo com o presidente. Com experiência em gestão de contratos, dará apoio nas negociações, mas não estará envolvido na escolha de jogadores.

"Eu não sou o presidente, minha função seria de diretor geral. Toda a parte de negócios fica vinculada a mim [...] trabalhar toda a parte administrativa, marketing, administrativo-financeiro, fiscal, tecnologia da informação, tudo isso e a parte orçamentária para dar suporte ao futebol", contou.