Presidente do Ceará fala sobre momento na Série B e diz que jogadores estão unidos por acesso

A sequência sem derrotas do Ceará trouxe esperança ao presidente João Paulo Silva. Em entrevista ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 30, o mandatário expôs a confiança na conquista do acesso à Série A ao término da temporada. Durante a fala, exaltou o trabalho da comissão técnica de Léo Condé e a união dos atletas visando a recolocação do Alvinegro de Porangabuçu na elite do Brasileirão.

De quebra, o dirigente convocou o torcedor para comparecer à Arena Castelão na terça-feira, dia 5 de agosto, no duelo contra o Guarani, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa da cúpula é que o estádio abrigue mais de 40 mil torcedores. A venda de ingressos começou nesta terça-feira, 29, com preços que variam de R$ 15 a R$ 250.

“É um momento positivo, mas temos que continuar com os pés no chão. O trabalho está sendo bem feito, estou muito confiante. Os jogadores estão unidos. Estamos vindo de três bons resultados, empatar com o América-MG lá (em Minas Gerais), não é fácil, poderíamos ter ganho. Estamos na briga, vamos lutar até o fim. A expectativa é boa. Temos um jogo na terça-feira que tenho certeza que o torcedor vai lotar, nossa expectativa é passar de 40 mil torcedores, para podermos encostar mais ainda (no G-4) ou quem sabe entrar”, disse João Paulo Silva, presidente do Ceará.