Ceará não tem como impedir retorno de Matheus Felipe ao Athletico, explica presidente

Emprestado pelo Athletico-PR, o zagueiro Matheus Felipe pode estar de saída do Ceará. A equipe paranaense avalia solicitar o retorno do atleta para reforçar o setor defensivo na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. A informação é da repórter Monique Vilela.

Apesar do interesse em ter o retorno do zagueiro à equipe, o Furacão ainda não comunicou o Ceará, de acordo com o presidente João Paulo Silva, em entrevista ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 30. O mandatário expôs, porém, que no contrato de Matheus Felipe existe uma cláusula prevista que permitiria o Athletico-PR chamar o defensor a qualquer momento.

O vínculo de Matheus Felipe com o Ceará vai até dezembro de 2024. Pelo clube, até o momento, disputou 28 partidas, com um gol marcado. No período, conquistou o Campeonato Cearense. Atualmente, é o capitão do Alvinegro de Porangabuçu.