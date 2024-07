Aylon iguala Saulo Mineiro e assume vice-artilharia do Ceará em 2024

O ponta-esquerda Erick Pulga, com 13 gols em 2024, lidera o ranking de tentos do Ceará na temporada. No ano, Aylon atuou em 33 partidas pelo Ceará, com duas assistências registradas no período

Autor do primeiro gol do Ceará no empate contra o América-MG por 2 a 2 neste domingo, 28, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Aylon igualou Saulo Mineiro e assumiu a vice-artilharia do Alvinegro de Porangabuçu em 2024, com sete tentos.

Dos sete gols marcados pelo camisa 11 no ano, três foram no Campeonato Cearense, um na Copa do Nordeste e três na Série B. Na competição nacional, inclusive, fica atrás de Saulo Mineiro, com cinco, Erick Pulga e Facundo Barceló, com quatro, na artilharia.

