Condé muda meta no Ceará e quer finalizar 1º turno pelo menos no G-10 da Série B

Léo Condé comanda treino do Ceará em Porangabuçu. Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A vitória diante do Botafogo-SP nesta quinta-feira, 25, colocou o Ceará na primeira página da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos, estando a dois do G-4, ocupa a 8ª colocação, e tem como meta encerrar o primeiro turno entre os dez primeiros colocados, conforme revelado pelo técnico Léo Condé em entrevista pós-jogo. A princípio, o objetivo da comissão técnica era encerrar a primeira parte do campeonato com 28 pontos. Restando três para bater a meta, com dois jogos a disputar — contra América-MG e Guarani —, o alvo agora é a permanência no G-10. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Temos como meta encerrar o primeiro turno entre os dez primeiros e depois fazer um segundo turno forte para nos colocarmos em condições de brigar pelo acesso. A competição é difícil, tem boas equipes […] Realmente, vislumbrávamos terminar entre 27 e 28 pontos, no mínimo”, iniciou Léo Condé.