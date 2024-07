Adversário do Ceará, América-MG está invicto como mandante na Série B

Neste domingo, 28, o Ceará vai visitar o América-MG, no Estádio Independência, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. Em Belo Horizonte, o time alvinegro tentará encerrar a invencibilidade do Coelho atuando em casa no certame.

Até o momento, a equipe mineira disputou nove partidas em seus domínios, acumulando seis vitórias e três empates. No recorte, são 14 gols marcados e quatro sofridos. Com o bom aproveitamento, o clube é o terceiro melhor mandante da Segundona, ficando atrás apenas de Vila Nova e Santos.