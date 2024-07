Por suspensão, Jean Irmer e Lucas Mugni desfalcam Ceará contra América-MG

O Ceará embarcou para Belo Horizonte nesta sexta-feira, 26, com as ausências de Jean Irmer e Lucas Mugni. Os atletas precisarão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalcarão o Alvinegro de Porangabuçu no domingo, 28, contra o América-MG.

Os meio-campistas foram advertidos na vitória do Vovô contra o Botafogo-SP nesta quinta-feira, 25. Ambos estavam pendurados, por cartões recebidos contra Ituano e Paysandu (Irmer) e CRB-AL e Brusque (Mugni).

Para a posição de Lucas Mugni, Léo Condé deve escalar o paraguaio Jorge Recalde. O camisa 28, inclusive, entrou na vaga do argentino aos 25 minutos do 2° tempo contra o Botafogo-SP. Outra possibilidade é mudar o esquema do meio-campo, escalando três volantes, com Andrey sendo o substituto.