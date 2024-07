Denis Ribeiro Serafim apita partida entre América-MG e Ceará, pela Série B

No confronto, ele será auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Fabio Pereira. Murilo Francisco Misson Junior será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de José Cláudio Rocha Filho (FIFA).

O Ceará visita o América-MG neste domingo, 28, às 18h30min (de Brasília), no Estádio Independência. O duelo entre Coelho e Vovô, válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, terá arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas.

Oitavo colocado na tabela da Série B com 25 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu vai encarar o time mineiro almejando chegar à sua terceira vitória consecutiva no certame. Caso conquiste o objetivo, a equipe pode entrar no G-4 a depender de resultados.