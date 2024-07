Artilheiro do Ceará no ano, Pulga encerra jejum de seis jogos sem gols

Artilheiro do Ceará na temporada, o atacante Erick Pulga encerrou o jejum de seis jogos sem marcar gols pelo Alvinegro de Porangabuçu. O camisa 16 foi responsável pelo tento que abriu o placar para o Vovô na vitória sobre o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira, 25, na Arena Castelão.



O fim do jejum ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. No lance, Lourenço cobrou falta na medida para Pulga, que de cabeça empurrou a bola para os fundos da rede. Foi o 12º tento do atacante alvinegro na atual temporada.