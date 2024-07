Ceará busca manter invencibilidade diante do Botafogo-SP; Vovô nunca foi derrotado

Apesar do pequeno histórico de embate entre as equipes, com apenas quatro jogos disputados, o Alvinegro de Porangabuçu possui a vantagem

Em partida válida pela 17ª rodada da Série B, o Ceará recebe o Botafogo-SP na Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 25, a fim de somar três pontos e finalizar a rodada na parte de cima da tabela, se aproximando do G-4. Para o confronto, o Vovô defenderá um tabu expressivo: o de nunca ter sido derrotado pela Pantera.

Apesar do pequeno histórico de embate entre as equipes, com apenas quatro jogos disputados, a vantagem é do Alvinegro de Porangabuçu, que registra vitórias imponentes sobre o clube paulistano.

No confronto mais recente, o saldo foi uma igualdade de 2 a 2 no placar. Na ocasião, em partida válida pela 35ª rodada da Série B 2023, o Ceará começou em desvantagem e soube reverter o jogo fora de casa, mas acabou sofrendo empate no fim da partida.