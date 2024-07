"Me marcou", diz Andrey sobre festa da torcida do Ceará em 2018 em jogo no Castelão

“Eu estou muito ansioso por esse momento. Eu vim jogar aqui contra o Ceará em 2018 pela Série A. O Ceará já estava livre do rebaixamento. Tinha acabado de garantir a permanência na Série A. E teve uma festa aqui no estádio que me marcou muito na torcida do Ceará. A gente veio jogar aqui precisando do resultado e o Castelão estava lotado. Aquilo me marcou bastante. Então estou muito ansioso para vestir a camisa do Ceará no Castelão. Espero poder participar dessas festas e que no final do ano a gente conquiste o acesso”, contou.

Andrey pede Ceará focado em duelo contra Botafogo-SP

Após estrear com vitória diante do Avaí, o volante Andrey projetou um jogo “muito difícil” contra o Botafogo-SP, rival do Ceará na quinta-feira, 25, no Castelão, pela Série B. De acordo com o jogador, o elenco vem encarando a partida como uma decisão.

