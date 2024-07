Com Ricardinho, Ceará lança camisa em homenagem ao título da Copa do Nordeste de 2015

Os valores do novo uniforme alvinegro são de R$ 279,90 para o modelo masculino e R$ 259,90 para o feminino

Nesta quarta-feira, 24, o Ceará lançou uma releitura da camisa usada por Ricardinho, ídolo do time alvinegro, na conquista da Copa do Nordeste de 2015. O uniforme foi feito pela Maestro em parceria com o clube de Porangabuçu.

Os novos trajes já estão disponíveis para a torcida na loja virtual do Vovô, além das lojas físicas em Fortaleza e na Região Metropolitana. O valor é de R$ 279,90 para o modelo masculino e R$ 259,90 para o feminino.