Andrey explica saída do Coritiba e diz que recusou proposta de Portugal para acertar com Ceará

Volante Andrey foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quarta-feira, 24 Crédito: Lucas Silva/O POVO

“Tive uma proposta de Portugal e do Ceará. Quando chegou a do Ceará, não pensei duas vezes. É uma equipe de muita camisa, torcida enorme. Queria estar aqui, vestir a camisa e estou muito preparado para estar ajudando, dar alegria para o torcedor e colocar o Ceará no lugar que merece, que é a Série A”, completou. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Além da torcida, Andrey expôs que avaliou o elenco do Ceará e a comissão técnica antes de aceitar o desafio. De acordo com o meio-campista, o Vovô tem um grupo qualificado para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.