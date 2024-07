Bola parada do Ceará é responsável por 24,5% dos gols do time em 2024

A jogada, inclusive, esteve presente em quatro das seis vitórias do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. O levantamento do Esportes O POVO contabilizou apenas tentos que saíram diretamente, em cobrança de escanteio, falta ou pênalti

A vitória do Ceará contra o Avaí na sexta-feira, 19, no Estádio da Ressacada, passou diretamente pelo poderio da bola parada: com o gol de David Ricardo, após cobrança de escanteio, o Alvinegro de Porangabuçu atingiu a marca de 13 tentos oriundos de córner, faltas ou pênaltis, equivalente a 24,5% dos gols registrados pelo time cearense em 2024.

A jogada, inclusive, esteve presente em quatro das seis vitórias do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra Amazonas, Coritiba e Avaí, gols marcados após cobranças de escanteio. No triunfo contra a Chapecoense, gol de pênalti.

David Ricardo, autor do tento da vitória contra o Avaí, marcou três vezes no ano, todos oriundos de bola parada. O levantamento do Esportes O POVO contabilizou apenas tentos que saíram diretamente, em cobrança de escanteio, falta ou pênalti.