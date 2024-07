Botafogo-SP tem cinco desfalques e três retornos para enfrentar Ceará no Castelão

Adversário do Ceará nesta quinta-feira, 25, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, o Botafogo-SP terá cinco desfalques para o duelo: o zagueiro Bernardo Schappo, os laterais-direito Wallison e Jeampaul Herrera, o meio-campista Luquinhas e o atacante Alex Sandro estão fora da partida.

O técnico Paulo Gomes, no entanto, terá os retornos do goleiro João Carlos, do zagueiro Lucas Dias e do volante Matheus Barbosa. O elenco Tricolor finalizou a preparação para o duelo nesta terça-feira, 23, em Ribeirão Preto.

A provável escalação do Botafogo-SP tem: João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches, Lucas Dias (Ericson) e Jean Victor (Patrick Brey); João Costa, Gustavo Bochecha e Douglas Baggio; Emerson Negueba, Alexandre Jesus e Jonas Toró.