CBF detalha cinco primeiras rodadas do 2º turno da Série B; veja jogos do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as cinco primeiras rodadas do segundo turno da Série B neste sábado, 20. No documento, a entidade definiu as datas dos próximos confrontos de cada equipe até o fim de agosto e começo de setembro



Representante cearense no torneio, o Ceará vai abrir o returno diante do Goiás no próximo dia 12 de agosto, segunda, na Serrinha, em Goiânia, às 21 horas. O duelo será válido pela 20ª rodada do certame nacional. Depois, o time alvinegro enfrenta o Mirassol na Arena Castelão, no dia 17 de agosto, sábado, às 17 horas.