Após vitória fora de casa, elenco do Ceará ganha folga no fim de semana

Após superar o Avaí fora de casa e encerrar o jejum de vitória como visitante na Série B, o elenco do Ceará ganhou folga no fim de semana. Os jogadores do Alvinegro se reapresentam em Carlos de Alencar Pinto na segunda-feira, 22.

A partida é fundamental para o Vovô projetando a luta pelo acesso. No planejamento do comandante alvinegro, é importante que a equipe consiga alcançar entre 27 e 28 pontos antes do término do primeiro turno para se manter competitivo pelo G4.

Ou seja, como possui atualmente 22 pontos, o Ceará teria de vencer os dois dos três jogos restantes antes da virada do turno. Além do Botafogo-SP, o Vovô visita o América-Mg em Belo Horizonte e recebe o Guarani na capital cearense.