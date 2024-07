Avaí tem cinco desfalques para enfrentar Ceará pela Série B; veja provável escalação

Duelo acontece nesta sexta-feira, 19, às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis–SC

O Avaí não terá cinco atletas à disposição para enfrentar o Ceará nesta sexta-feira, 19, às 19 horas (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis–SC, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Alan Costa, o volante Zé Ricardo, o meio-campista João Paulo e os atacantes Pedrinho e Hygor tratam lesões com o departamento médico catarinense.

Com as ausências, o técnico Gilmar Dal Pozzo deverá escalar o Avaí com: César Augusto; Marcos Vinicius, Tiago Pagnussat, Gustavo Villar e Mário Sérgio; Judson, Willilan Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Vagner Love e Garcez.