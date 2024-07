Ceará visita o Avaí em SC para voltar a vencer e se distanciar do Z-4 da Série B

O Ceará visita o Avaí nesta sexta-feira, 19, às 19 horas, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 16ª rodada, visando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vovô vem de duas derrotas, para Santos e Paysandu, respectivamente — ambas sob o comando do recém-chegado técnico Léo Condé —, e está flertando com a zona de rebaixamento.

Com 19 pontos conquistados em 15 partidas, o Alvinegro de Porangabuçu está a dois do Botafogo-SP, que abre o Z-4. As chances de descenso do Vovô, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 20,8% no cenário atual.