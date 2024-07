Ceará está liberado para registrar reforços no BID da CBF há seis dias

O Ceará aguarda a retirada do nome do clube da área de transfer ban do site da Federação Internacional de Futebol (FIFA), mas está liberado para registrar atletas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A liberação, inclusive, aconteceu na quarta-feira, dia 10, às 11h43min (horário de Brasília), quando a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da CBF (DRT-CBF) enviou e-mail com destino ao Alvinegro de Porangabuçu e à Federação Cearense de Futebol (FCF).

A suspensão dada ao Ceará pela FIFA aconteceu pela falta de pagamento da segunda parcela ao Yokohama FC, do Japão, referente a compra de Saulo Mineiro. Porém, na segunda-feira, dia 8, o clube debitou R$ 1,2 milhão na conta dos japoneses e solicitou a retirada do transfer ban, oficializada dois dias depois. Até o momento, o Vovô pagou cerca de R$ 2,2 milhões dos R$ 3 milhões a serem pagos ao clube da 2ª divisão japonesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No site da entidade, entretanto, ainda consta o nome do Ceará. Em contato com o Esportes O POVO, Fred Bandeira, diretor jurídico do clube, pontuou que a atualização da plataforma deve acontecer nos próximos dias e que apesar disso, o time cearense está liberado para registrar atletas.