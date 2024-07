Com campanha irregular, Ceará se distancia do G-4 e se aproxima do Z-4 na Série B

Desde dezembro de 2022, quando foi rebaixado à Série B, o objetivo do Ceará é apenas um: conquistar o acesso e voltar a disputar a elite do futebol nacional. No entanto, a meta vem tendo dificuldades para ser batida por demérito do próprio clube.

Em 2023, o time passou longe de subir e terminou a competição na 11ª posição com 50 pontos somados. Neste ano, o cenário vem se repetindo e a equipe não conseguiu engrenar até o momento. Isso porque, após 15 jogos disputados, o Vovô soma apenas 19 pontos.