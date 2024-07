Com Lacerda, Recalde e Barceló, Ceará embarca para Belém para encarar o Paysandu

Para o embate, o time alvinegro contará com três retornos importantes. Libertadores pelo departamento médico, Richardson, Recalde e Barceló viajaram com a delegação e ficarão à disposição do técnico Léo Condé diante da equipe bicolor.

Além deles, outra novidade no embarque do Vovô foi a presença do zagueiro Gabriel Lacerda, que foi reintegrado ao elenco após o fim do empréstimo junto ao Sidney FC, da Austrália.

Por outro lado, o Ceará não poderá contar com o atacante Facundo Castro. Isso porque o uruguaio segue tratando uma lesão muscular no adutor da coxa. David Ricardo, que virou alvo de clube da Ucrânia, também não viajou para Belém.

Confira a lista de relacionados do Vovô para encarar o Paysandu:

Goleiros: Bruno Ferreira, Maicon Cleiton e Richard