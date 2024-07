Derrota do Ceará é marcada por confusão com presidente do Conselho Deliberativo no Castelão

Confusão envolvendo o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Hebert Santos, aconteceu no setor Premium da Arena Castelão após a derrota do Alvinegro para o Santos Crédito: REPRODUÇÃO

De acordo com fontes presentes no local, o torcedor teria provocado Herbet, acusando-o de estar satisfeito com o resultado por enfraquecer a administração de João Paulo Silva. Em resposta, Herbet teria rebatido o torcedor com xingamentos, desencadeando uma confusão generalizada com troca de agressões envolvendo outras pessoas. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu controlar a situação. O Esportes O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber se houve registro de boletim de ocorrência e detenções, mas ainda aguarda resposta. Fontes informaram que alguns torcedores saíram feridos e sangrando após a briga. O presidente João Paulo Silva lamentou o ocorrido, destacando que o clima de ódio prejudica a instituição como um todo, tanto fora quanto dentro de campo. "Tomei conhecimento ontem, no final do jogo. Algumas pessoas me relataram que, inicialmente, foi uma discussão, um bate-boca, depois teve agressão... é triste, é lamentável, porque todos nós somos torcedores do mesmo time e criarmos esse ambiente de ódio faz mal. Isso reflete em todos os aspectos", afirmou o dirigente.