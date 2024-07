David Ricardo, do Ceará, sofre choque de cabeça e é levado para hospital

Em breve informativo, o Vovô comunicou que o atleta está consciente e fará exames de imagem em um hospital privado, localizado no Bairro São João do Tauape

Em breve informativo, o Vovô comunicou que o atleta está consciente e fará exames de imagem em um hospital privado, localizado no Bairro São João do Tauape. O procedimento faz parte do protocolo de concussão em jogos de futebol.

Um dos destaques do elenco do Ceará, David Ricardo soma 25 partidas e dois gols na atual temporada. Pelo clube, ele acumula 78 jogos e dois títulos, um do Campeonato Cearense (2024) e outro da Copa do Nordeste (2023).