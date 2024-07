Ceará saiu atrás no placar em sete dos últimos nove jogos; Vovô perdeu cinco

Nos demais duelos, contra o CRB (1x0) pela Copa do Brasil, e Vila Nova (3x2), Brusque (1x0), Ponte Preta (3x1) e Santos (1x0) pela Série B, o Alvinegro de Porangabuçu amargou derrotas.

Após a derrota para o Santos na Arena Castelão na noite desta sexta-feira, 5, marcou a sétima partida em que o Ceará saiu atrás no placar das últimas nove que disputou. Neste recorte e contexto, o Alvinegro conseguiu virar apenas dois jogos: contra Chapecoense e Ituano, ambos pela Série B.

A última vez que o Ceará abriu o placar, inclusive, aconteceu há mais de um mês, no confronto diante do Coritiba, na Arena Castelão, pela Segundona. Na ocasião, o centroavante Barceló marcou o único gol da partida que garantiu a vitória do time cearense.