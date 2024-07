Lourenço lamenta chances perdidas do Ceará em derrota para Santos e diz: "Lutamos até o final"

O meio-campista Lourenço avaliou a atuação do Ceará na derrota para o Santos na Arena Castelão e lamentou as chances desperdiçadas pela equipe durante o jogo. Para o atleta, o Vovô criou “muita chance” para fazer o gol e lutou até o final pelo empate.

“Tivemos muita chance para fazer o gol. Criamos bastante. Evoluímos ainda mais no segundo tempo e criamos volume em cima do Santos. Mas infelizmente o futebol é assim, quem não faz, acaba levando o gol. A felicidade do Otero também, que tem facilidade em bater na bola. Criamos, tivemos chances e lutamos até o final. A equipe nesse quesito criou bastante. É caprichar um pouco, fazer o gol e sair com a vitória. Infelizmente não aconteceu. Agora é viajar com a cabeça erguida e conquistar os três pontos”, disse.