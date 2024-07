Santos terá retorno de Escobar e desfalque de seis atletas para enfrentar Ceará

O argentino, ex-atleta do Fortaleza, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória do Santos por 1 a 0 contra a Chapecoense

O meio-campista Miguelito, que estava com a Seleção da Bolívia nos Estados Unidos, retorna ao Alvinegro Praiano, mas é dúvida para o confronto.

O Santos visita o Ceará nesta sexta-feira, 5, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, com seis desfalques. O mais recente é o volante João Schmidt, que cumprirá suspensão automática diante do Alvinegro de Porangabuçu.

Fábio Carille, por sua vez, terá o retorno do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar. O argentino, ex-atleta do Fortaleza, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória do Santos por 1 a 0 contra a Chapecoense.

Diante do Ceará, o time paulista deve ser escalado com: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; Sandry (Alison), Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati (Pedrinho), Furch e Otero.

Até o embate contra o Alvinegro de Porangabuçu, o elenco santista realizará mais duas atividades para a definição do time titular.