Assista ao vivo pronunciamento de dirigentes do Ceará após demissão de Mancini

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, e o diretor de futebol, Haroldo Martins, fazem pronunciamento à imprensa na manhã desta quinta-feira, 27, um dia depois do anúncio de demissão do técnico Vagner Mancini. A expectativa é de que a dupla detalhe a busca do novo treinador ou até mesmo anuncie quem será o substituto de Mancini no cargo.

Assista ao vivo: