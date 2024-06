Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Ituano

Repórter do caderno de Esportes

O Ceará iniciou nesta quinta-feira, 27, a venda de ingressos para o jogo contra o Ituano. Pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, o Vovô enfrenta a equipe paulista neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.

Para o embate, os ingressos disponíveis estão custando R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira para o setor Inferior Norte. No setor Inferior Central, o bilhete pode ser adquirido por R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira. Outro setor com bilhetes disponíveis é a Premium, com entrada custando R$ 125 a meia e R$ 250 a inteira.