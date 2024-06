Rival do Ceará, Ponte Preta tem desfalques e dúvidas para encarar o Vovô na Série B

Ponte Preta vai encarar o Ceará na próxima terça-feira, 25, pela Série B Crédito: Marcos Ribolli/Ponte Preta

Além das baixas, a Macaca ainda conta com duas dúvidas na equipe titular: Renato e Emerson Santos, que foram substituídos na primeiro etapa do jogo contra Botafogo-SP e serão reavaliados pelo departamento médico e comissão técnica. O volante sofreu uma pancada na cabeça, já o atacante sentiu desconforto na coxa esquerda. No confronto, marcado para às 21 horas (de Brasília), o Ceará buscará uma vitória para voltar a se aproximar do G4 da Segundona. Atualmente, a equipe ocupa a décima colocação com 16 pontos somados. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente