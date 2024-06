Ex-Ceará, joia do sub-15 do Palmeiras é artilheiro de torneio internacional

Com três gols marcados, ele participou da campanha alviverde que findou com o vice-campeonato para a equipe

Pertencente ao Vovô, o garoto tem 50% dos direitos econômicos ligados ao clube alvinegro, os outros 50% são do Verdão, de acordo com o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN . No contrato de empréstimo, ainda há uma opção de compra.

Emprestado pelo Ceará ao Palmeiras, o jovem atacante Erick Kauã foi artilheiro do Marveld Tournament, disputado na cidade de Groenlo, na Holanda, na última semana. Com três gols marcados, ele participou da campanha alviverde que findou com o vice-campeonato para a equipe.

Campanha do Palmeiras

O Verdão fez uma campanha com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Na primeira fase, as Crias da Academia venceram FC Twente/Heracles, Ajax, ambos da Holanda, Paris Saint-Germain, e FC Nordsjaelland, da Dinamarca, e tiveram um empate com o PSV.

Na semifinal, o Palmeiras goleou o Genk, da Bélgica, por 5 a 1. Foram, ao todo, 16 gols marcados e cinco sofridos.

Esse foi o segundo ano consecutivo que as Crias da Academia chegaram à decisão do Marveld Tournament. Em 2023, o Verdão foi campeão do torneio ao bater o mesmo Barcelona nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.